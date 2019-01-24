Мэрия Бийска сопротивляется внедрению электронных проездных для учащихся

Новости 23.11.2018 21:02 46

В Бийске до сих пор не сделали единые льготные проездные для школьников и студентов. Вчера, 22 ноября, на заседании Бийской городской Думы депутаты подняли эту проблему, сообщила «Комсомольская правда на Алтае».

Сейчас для учащихся в наукограде действует проездной лишь на трамвай. Несмотря на действующую систему «Электронный проездной – Алтайский край» (оператор - компания «Норд»), проездной предоставляется в бумажном виде.

Директор ООО «Норд» Александр Яковенко рассказал «КП», что на данный момент есть все необходимые условия для запуска электронного проездного для школьников и студентов, но существуют некоторые проблемы. Компания готова запустить его в кратчайшие сроки, если будет поставлена задача администрацией города.

В ближайшее время электронный проездной запустить не получится, ведь Бийск почему-то сопротивляется внедрению новой технологии. Недавно стало известно, что «Бийское трамвайное управление» ограничило продажи общегражданских электронных проездных на трамвай, сославшись на снижение продаж карт.

«Снижение продаж было связано с сезонным спадом - в новогодние праздники люди реже пользуются общественным транспортом», - отметил Яковенко.

Электронный проездные помогут сэкономить бюджету приличные суммы. За 1,5 года благодаря введению электронных проездных в бюджетах разных уровней было сэкономлено более 20 млн рублей. По словам Яковенко, «данная система очень прозрачна - возмещение идет за конкретное количество поездок».

Как пишет «КП», бумажные проездные возмещают трамвайному управлению фиксированную сумму, а электронные - по факту совершенных поездок. Бывает, что владельцы электронных проездных не выкатывают свой лимит поездок. И получается, что город при дотациях расходует лишние средства.

«Бумажные проездные выгодны трамвайному управлению в том плане, что сумма дотаций будет больше, чем при использовании электронных проездных, где четко фиксируются каждая поездка. Но для бюджета города бумажные проездные, напротив, не выгодны, так как расходы больше. В данном случае можно было бы сделать так, чтобы каждая сторона оказалась в прибыли, а учащиеся получили бы дополнительную возможность выбора способа оплаты за проезд в городском транспорте», - рассказал один из депутатов АКЗС на условиях анонимности.

Во время заседания Думы города Бийска первый заместитель главы города Ирина Ломоносова пообещала разобраться в сложившейся ситуации.