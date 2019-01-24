В Барнауле наградили лучших мам

Новости 23.11.2018 21:33 41

Накануне праздника Дня матери в Центре социальной помощи семье и детям Железнодорожного района прошло традиционное мероприятие - чествование мам. Администрация район, комитет по образованию города и Фонд социальных проектов Александра Локтева наградили благодарственным письмом администрации и подарком Фонда мам, не только успешно воспитывающих своих детей, но и заслуженно имеющих общественное признание.

В этом году на мероприятие пригласили лучших из лучших в номинациях: «Многодетная мама», «Мама-волонтер», «Мама, воспитывающая особенного ребенка», «Самая активная мама в школе», «Самая активная мама в детском саду».

Среди чествуемых - Наталья Астахова. Она успешно совмещает преподавательскую деятельность в АлтГПУ с общественной работой, организуя различные мероприятия для детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Наталья Ивановна волонтер IX Паралимпийских игр в Сочи-2014, в Кубке Конфедерации (2017 год) и Чемпионате мира по футболу (2018 год). Она участвует со своим сыном в реализации проектов «Школа музыкального волонтерства», «Оркестр музыкотерапии «Импровиз». Активно сотрудничает с Алтайским краевым Центром развития добровольчества и другими общественными организациями, работающими в социальной сфере Алтайского края.

Лариса Новикова с мужем воспитывают четверых детей и прививают детям семейные ценности, уважение к старшим, а также формируют у детей привычку к здоровому образу жизни. Семья Новиковых - активные участники мероприятий по благоустройству территории ДОУ, а также спортивных конкурсов «Нетрадиционное физкультурное оборудование своими руками».

Елена Фоменко вместе с мужем воспитывают троих детей. Они никогда не жалуются на трудности. Просто делают свое дело: растят детей, приучая их к труду, воспитывают в них уважение к людям. Дети занимаются спортом, посещают художественную и музыкальную школы.

Людмила Гордеева всю свою жизнь посвятила сыну. В четыре месяца выяснилось, что мальчик слепой. Сейчас он хорошо учится в 9 классе для слабовидящих детей, закончил музыкальную школу по классу баяна, учится игре на аккордеоне, неоднократно становился победителем городских и районных музыкальных конкурсов. Самостоятельно изучил нотную грамоту по системе Брайля и напечатал сборник песен о войне с нотами и текстом для незрячих.

Татьяна Акимова является исполнительным директором Краевого некоммерческого молодежного фонда социальных инициатив «Свет пробуждения». Как член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Железнодорожного района является шефом-наставником подростка, находящегося в социально опасном положении. Вместе с дочерью организуют праздники, субботники, прогулки с детьми, оставшимися без родительского попечения в городской детской больнице №2.

О каждой маме на встрече было рассказано много интересного и поучительного.

На празднике выступили лучшие творческие коллективы и солисты района, а на память о празднике как всегда была сделана совместная фотография.