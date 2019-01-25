В Алтайском крае на Крещение подготовят 67 купелей

Новости 16.01.2019 2:45 94

В Алтайском крае оборудуют 67 крещенских купелей. Подразделения ГУ МЧС и все взаимодействующие службы проверяют площадки на безопасность, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Госинспекция по маломерным судам провела замеры толщины льда и определила максимально допустимую нагрузку. Специалисты рекомендуют воздержаться от купания в необорудованных и неподготовленных местах. Также не стоит окунаться в прорубь при отсутствии сотрудников, отвечающих за безопасность. На всех санкционированных площадках в Алтайском крае будут дежурить полиция, МЧС и скорая помощь, всего - более 600 человек.

Напомним, в Барнауле на Крещение оборудуют купель на Оби у Речного вокзала. Праздничные мероприятия начнутся в 11:00 шествием от Знаменского монастыря в направлении речного вокзала и продолжатся на Оби освящением воды и купанием желающих.

В Рубцовске крещенскую купель оборудуют с северной стороны железобетонного моста. В субботу, 19 января, с 2:00 до 4:00 пройдет церемония освящения воды. В 11:00 начнется шествие от Михайло-Архангельского храма. В 11:30 праздник продолжится на реке Алей.

В Новоалтайске купель построят на реке Малая Черемшанка в районе храма в честь Иверской иконы Божией Матери (улица Белоярская, 152а). Окунуться можно будет 19 января с 8:00 до 24:00.