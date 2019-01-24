В области здравоохранения Алтайского края одна из ключевых проблем – нехватка кадров в медучреждениях. Около трети выпускников-медиков, которые обучаются на условиях целевого приема, после выпуска не трудоустраиваются в государственные медучреждения края. Зампредседателя комитета по здравоохранению и науке АКЗС Николай Якушев предложил варианты выхода из сложившейся ситуации.
Народный избранник 19 ноября присутствовал в Совете Федерации на встрече с участием председателя Совфеда Валентины Матвиенко, министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой и ее заместителей. На повестке была презентация национального проекта «Здравоохранение», одобренного 30 сентября. На его реализацию закладывается 1 трлн 366 млрд 700 млн рублей. Реализовать его должны до 2024 года.
Депутат АКЗС Николай Якушев (второй слева) в Совете Федерации.
Якушев особое внимание обратил на один из восьми федеральных проектов, которые входят в данную программу – «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». В его рамках предполагается до 2021 года снизить кадровый дефицит в отрасли до 5% (учитывая, что сейчас он составляет 50%), а к 2024 году необходимо на 100% решить проблему дефицита врачей и среднего медперсонала в больницах. Депутат такую задачу называет довольно амбициозной.
По его данным, обеспеченность врачами в целом по Алтайскому краю составляет порядка 50%, а средними медработниками – около 70%.
«Особенно сложна ситуация на селе, где порой на один район, население которого составляет 14 тысяч человек, работает один врач-терапевт, да и тот уже преодолел порог пенсионного возраста», - отметил депутат.
Вероника Скворцова одним из вариантов решения этой проблемы называет целевую подготовку студентов, если говорить о регионе, то в АГМУ и медколледжах.
Николай Якушев заметил, что в АГМУ порядка 70% студентов (1250 человек) обучается по целевому направлению. Согласно федеральному законодательству, студент-целевик после обучения должен отработать 3 года в медорганизации, с которой он заключал договор. Это при условии, если каждый из них ежемесячно получал 1500 рублей от больницы плюсом к своей стипендии. В противном случае он имеет полное право отказаться от отработки. Кстати, обойтись без отработки можно даже если студент получал социальные выплаты, но тогда ему придется вернуть в трехкратном размере всю сумму, которую он получил от больницы.
«Коллизия заключается в том, что у нас многие больницы не выплачивают данную социальную стипендию, и у студентов возникает право отказаться от отработки. Отсюда и возникает дефицит кадров. Я не пытаюсь сказать, что больницы неправы, ведь откуда, например, будут деньги на целевиков у скорой помощи или службы переливания крови? Ведь фондом ОМС не закладывается возможность оплаты данных стипендий, это возможно только за счет внебюджета, а коммерческие услуги они не оказывают. Да и в целом у нас не все больницы хорошо финансово обеспечены, в ряде медорганизаций до сих пор сохраняется кредиторская задолженность», - сказал Якушев.
В крае насчитывается шесть медицинских колледжей, которые финансируются исключительно за счет краевого бюджета. По данным алтайского парламентария, ежегодно в целом медколледжи выпускают более 700 человек. Например, в 2016 году было выпущено 714 студентов, из них только 455 трудоустроилось в медорганизации Алтайского края. То есть около трети выпускников (а именно 259) «растворилось», замечает Якушев.
«Начали анализировать, и выяснилось, что часть из них уехала в Красноярск, Новосибирск, некоторые пошли работать в частную систему здравоохранения и т.д. По сути мы затратили государственные деньги, но треть студентов не пошли работать в отрасль в крае. При этом медколледжам в 2016 году был выделен 101 млн рублей из краевого бюджета на подготовку медицинских кадров для Алтайского края. То есть треть этой суммы была потрачена впустую», - подчеркнул народный избранник.
Аналогичная ситуация сложилась в 2017 году: из 701 выпускника в государственных больницах края «осели» 445 человек. При этом из краевого бюджета на них потратили 114 млн рублей.
Депутат АКЗС предлагает выделять дополнительные средства из краевого бюджета на помощь медорганизациям в части формирования социальных стипендий. Так при ежемесячных выплатах в сумме не менее 1500 рублей на студентов-целевиков АГМУ, обучающихся на специалитете, понадобится выделить 22,5 млн рублей в год.
По программам ординатуры (2019-2020 годы выпуска) по 37 специальностям обучается 180 будущих узких специалистов-целевиков. При ежемесячной социальной стипендии в 2 тыс. рублей на человека на них в год необходимо 4,3 млн рублей.
Количество студентов-целевиков медколледжей и техникума края, составляет не менее 500 человек. При минимальных ежемесячных выплатах в 1000 рублей ежегодная потребность краевых медорганизаций в денежных средствах на меры соцподдержки составляет 6 млн рублей.
В общем набирается не более 33 млн рублей, при этом около 2 тыс. человек будут обязаны в рамках целевого договора направиться работать в краевую отрасль здравоохранения.
«29 ноября на сессии в АКЗС будет во втором чтении рассматриваться расходная часть бюджета на 2019 год. Я обратился к председателю комитета по бюджету с просьбой рассмотреть возможность включения этих 33 млн рублей в расходную часть на выплаты целевикам социальной стипендии», - поделился Якушев.
Что касается решения проблемы по средним медработникам, то он предлагает разработать программу целевого приема на обучение в медколледжи края.
«В таком случае студенты должны будут после выпуска три года, а лучше пять лет отработать в государственной больнице. В случае отказа они также должны будут вернуть в бюджет края всю ту сумму, а лучше в трехкратном размере, которая была затрачена на их обучение. Я вышел с предложением включить в план работы комитета по здравоохранению и науке АКЗС на 2019 год проведение круглого стола на предмет возможности разработки такой краевой программы». – подытожил депутат.