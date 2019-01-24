«Студенты не должны «растворяться». Алтайский депутат предложил меры для борьбы с кадровым голодом

Мнения 23.11.2018 22:19 42

В области здравоохранения Алтайского края одна из ключевых проблем – нехватка кадров в медучреждениях. Около трети выпускников-медиков, которые обучаются на условиях целевого приема, после выпуска не трудоустраиваются в государственные медучреждения края. Зампредседателя комитета по здравоохранению и науке АКЗС Николай Якушев предложил варианты выхода из сложившейся ситуации.

Народный избранник 19 ноября присутствовал в Совете Федерации на встрече с участием председателя Совфеда Валентины Матвиенко, министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой и ее заместителей. На повестке была презентация национального проекта «Здравоохранение», одобренного 30 сентября. На его реализацию закладывается 1 трлн 366 млрд 700 млн рублей. Реализовать его должны до 2024 года.

Депутат АКЗС Николай Якушев (второй слева) в Совете Федерации.

Якушев особое внимание обратил на один из восьми федеральных проектов, которые входят в данную программу – «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». В его рамках предполагается до 2021 года снизить кадровый дефицит в отрасли до 5% (учитывая, что сейчас он составляет 50%), а к 2024 году необходимо на 100% решить проблему дефицита врачей и среднего медперсонала в больницах. Депутат такую задачу называет довольно амбициозной.

По его данным, обеспеченность врачами в целом по Алтайскому краю составляет порядка 50%, а средними медработниками – около 70%.

«Особенно сложна ситуация на селе, где порой на один район, население которого составляет 14 тысяч человек, работает один врач-терапевт, да и тот уже преодолел порог пенсионного возраста», - отметил депутат.

Вероника Скворцова одним из вариантов решения этой проблемы называет целевую подготовку студентов, если говорить о регионе, то в АГМУ и медколледжах.

Лазейки для целевиков

Николай Якушев заметил, что в АГМУ порядка 70% студентов (1250 человек) обучается по целевому направлению. Согласно федеральному законодательству, студент-целевик после обучения должен отработать 3 года в медорганизации, с которой он заключал договор. Это при условии, если каждый из них ежемесячно получал 1500 рублей от больницы плюсом к своей стипендии. В противном случае он имеет полное право отказаться от отработки. Кстати, обойтись без отработки можно даже если студент получал социальные выплаты, но тогда ему придется вернуть в трехкратном размере всю сумму, которую он получил от больницы.

«Коллизия заключается в том, что у нас многие больницы не выплачивают данную социальную стипендию, и у студентов возникает право отказаться от отработки. Отсюда и возникает дефицит кадров. Я не пытаюсь сказать, что больницы неправы, ведь откуда, например, будут деньги на целевиков у скорой помощи или службы переливания крови? Ведь фондом ОМС не закладывается возможность оплаты данных стипендий, это возможно только за счет внебюджета, а коммерческие услуги они не оказывают. Да и в целом у нас не все больницы хорошо финансово обеспечены, в ряде медорганизаций до сих пор сохраняется кредиторская задолженность», - сказал Якушев.

Треть «растворилась»

В крае насчитывается шесть медицинских колледжей, которые финансируются исключительно за счет краевого бюджета. По данным алтайского парламентария, ежегодно в целом медколледжи выпускают более 700 человек. Например, в 2016 году было выпущено 714 студентов, из них только 455 трудоустроилось в медорганизации Алтайского края. То есть около трети выпускников (а именно 259) «растворилось», замечает Якушев.

«Начали анализировать, и выяснилось, что часть из них уехала в Красноярск, Новосибирск, некоторые пошли работать в частную систему здравоохранения и т.д. По сути мы затратили государственные деньги, но треть студентов не пошли работать в отрасль в крае. При этом медколледжам в 2016 году был выделен 101 млн рублей из краевого бюджета на подготовку медицинских кадров для Алтайского края. То есть треть этой суммы была потрачена впустую», - подчеркнул народный избранник.

Аналогичная ситуация сложилась в 2017 году: из 701 выпускника в государственных больницах края «осели» 445 человек. При этом из краевого бюджета на них потратили 114 млн рублей.

Выход есть?

Депутат АКЗС предлагает выделять дополнительные средства из краевого бюджета на помощь медорганизациям в части формирования социальных стипендий. Так при ежемесячных выплатах в сумме не менее 1500 рублей на студентов-целевиков АГМУ, обучающихся на специалитете, понадобится выделить 22,5 млн рублей в год.

По программам ординатуры (2019-2020 годы выпуска) по 37 специальностям обучается 180 будущих узких специалистов-целевиков. При ежемесячной социальной стипендии в 2 тыс. рублей на человека на них в год необходимо 4,3 млн рублей.

Количество студентов-целевиков медколледжей и техникума края, составляет не менее 500 человек. При минимальных ежемесячных выплатах в 1000 рублей ежегодная потребность краевых медорганизаций в денежных средствах на меры соцподдержки составляет 6 млн рублей.

В общем набирается не более 33 млн рублей, при этом около 2 тыс. человек будут обязаны в рамках целевого договора направиться работать в краевую отрасль здравоохранения.

«29 ноября на сессии в АКЗС будет во втором чтении рассматриваться расходная часть бюджета на 2019 год. Я обратился к председателю комитета по бюджету с просьбой рассмотреть возможность включения этих 33 млн рублей в расходную часть на выплаты целевикам социальной стипендии», - поделился Якушев.

Что касается решения проблемы по средним медработникам, то он предлагает разработать программу целевого приема на обучение в медколледжи края.