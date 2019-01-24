Забытые автобусом. Барнаульцы в новостройках вынуждены ходить километр до остановки

Новости 23.11.2018 22:41 37

Жители Барнаула из удаленных от центра кварталов из-за отсутствия транспорта вынуждены проделывать ежедневно длинный путь до остановок. Журналисты телеканала «Наши Новости» узнали у горожан, как они добираются на работу.

Особенно сложно жителям новых кварталов приходится утром. Например, на улице Балтийской (между Попова и Ускова) ходит два маршрута – 60 и 65. Причем 60 там идет только в одну сторону. Дождаться 65-го за указанные в специальных приложениях для смартфона 9 минут – нереально. Люди ждут по полчаса, а то и больше.

Поэтому многие местные жители вынуждены идти до улицы Попова (от Ускова до Попова чуть больше километра). Между тем, дорога эта пока не совсем безопасна. Эта часть Балтийской не освещена в темное время суток – линии уже провели, но пока не подключили.

Нервничают и жители уже в другом районе. По улице Кутузова проходит сразу несколько маршрутов. Есть здесь все тот же 65й. Правда, дождаться, говорят жители, это лишь половина успеха. Нужно ведь ещё пробиться в автобус.

«Город растет – зато не растет количество маршрутов и автобусов, жалуются барнаульцы. Самые инициативные из них намерены обратиться в городскую администрацию с просьбой увеличить состав. Пока же вновь в ожидании», - заключили журналисты.

Подробности в сюжете.