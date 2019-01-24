Вторая гостиница в Барнауле получила «звездность»

Новости 23.11.2018 23:21 41

В Барнауле, согласно требованиям федерального законодательства, гостиницам присваивают «звезды». Коллективные средства размещения проходят аккредитацию в ходе проверки на соответствие обязательным стандартам.

Как сообщается на сайте мэрии, первым в Барнауле категорию «звездности» получил отель «Александр Хаус» (три звезды) в 2016 году.

В ноябре 2018 года «три звезды» также получила гостиница «Улитка». Аккредитацию проводила алтайская региональная ассоциация «Алтайское гостеприимство».

В ближайшее время «звездность» присвоят гостиницам «Сибирь», «Барнаул», «Колос», «Аэропорт», «Лалетин», «Русь».

Напомним, что с 1 января 2019 года новые требования по классификации гостиниц, прописанные в ФЗ от 5 февраля 2018 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», будут применяться к крупным гостиницам с номерным фондом более 50 номеров. С 1 января 2020 года - для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, а с 1 января 2021 года - в отношении всех гостиниц.