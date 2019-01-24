Проблемы лесов Алтайского края вывели федеральных экспертов на горячий диалог

Новости 23.11.2018 23:35 40

В Общественной палате РФ обсудили проблемы лесной отрасли. На нем присутствовал известный алтайский эколог, эксперт ОНФ, координатор региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Алексей Грибков и экс-начальник краевого управления лесами, ныне представитель Союза лесопользователей Михаил Ключников. Диалог не удался.

Форум «Лес: диалог общества и власти ради сохранения среды обитания» проходил при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства. Алексей Грибков представил доклад о проблемах лесной отрасли в Алтайском крае: об оценке эффективности осуществляемого использования лесов, обеспечения устойчивого санитарного состояния и воспроизводства лесов в ленточных борах и так далее. Эколог говорил о проблеме постановки лесных участков на государственный кадастровый учет.

«Проблема захвата лесных участков – одна из самых острых. Мы знаем, как возникают посреди леса коттеджи, создаются препятствия для граждан, которые имеют право бесплатно и в любое время посещать леса. Работа по постановки лесов на государственный кадастровый учет ведется, но, как подсчитали эксперты, при нынешней скорости на это потребуются десятки лет. Сколько за это время будет разворовано собственности государства?», - заметил Алексей Грибков.

Также он отметил, что есть серьезные проблемы по части лесовосстановления. Мероприятия такие проводятся, но часто сводятся к фикции.

«На сегодняшний день все это сведено к начальной стадии – созданию лесных культур, но если за ними нет ухода – мы получаем ноль. Получается фикция. Вместо воспроизводства ресурсов получаются некие ритуальные действия <..> Нужно менять лесное законодательство», - заключил эксперт.

Присутствовавшему на встрече Михаил Ключникову дали слово для доклада о мерах гражданского контроля в лесной отрасли. Он признал один факт – есть непонимание. Более того, Ключников заявил, нужно чтобы обе стороны «глубоко разбирались в специфике», чтобы «хоть что-то обсуждать».

«В Алтайском крае [есть] непонятное противостояние. Мы друг друга не слышим и, наверное, не хотим слышать. То, что сегодня есть злоупотребление или превышение своими возможностями ОНФ и общественных организаций – я признаю. Надо признать это. <..> Я профессионал и представляю, как нужно вести лесное хозяйство. Проблем очень много, я признаю, и мы знаем, что в субъектах есть беспредел. Но поверьте, есть и нормальные лесопользователи, которые могут вести лесное хозяйство. У нас десятки шикарнейших питомников. Мы имеем прекрасную систему охраны лесов. Ни в одном субъекте нет охраны лесов на таком уровне», - говорил Михаил Ключников.

Также он подчеркнул необходимость правовой ответственности, вспомнил введение наказания за клевету. В итоге среди участников встречи разгорелись нешуточные страсти. Спикера назвали «не совсем разбирающимся в социально-политическом контексте».

Посмотреть трансляцию бурного обсуждения можно на сайте ОП.