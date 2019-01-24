Дед Мороз ждёт звонков от жителей Алтайского края

Новости 24.11.2018 0:00 40

МТС открыл традиционную прямую линию связи с Дедом Морозом в Алтайском крае. Позвонить сказочному деду жители региона могут с 22 ноября 2018 года по 15 января следующего года.

Дед Мороз поздравит каждого жителя Алтайского края. Для персонального поздравления необходимо позвонить по номеру 8-913-986-11-11. Звонок доступен для абонентов любого оператора, стоимость звонка равна стоимости исходящего вызова по тарифному плану.

Отмечается, что в 2017 году сибиряки совершили три миллиона звонков Деду Морозу, а пик поздравлений у главного Деда страны пришелся на период с 25 декабря 2017 года по 2 января 2018 года.