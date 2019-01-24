В Бийске может заработать высокотехнологичный полигон ТКО

Новости 24.11.2018 0:27 38

В 2019 году в Бийске может заработать новый полигон ТКО, на котором будут использоваться новые технологии сортировки и хранения. Замысел амбициозный, но и специалисты, и рядовые бийчане его поддержали, пишет «Банкфакс».

21 ноября в Бийске прошли общественные обсуждения по проекту нового полигона твердых коммунальных отходов. Его предлагает компания «Уют плюс», ранее претендовавшая на статус регионального оператора в Бийской зоне и по неясной схеме отстраненная от конкурса.

По словам авторов проекта, перспективный объект будет обеспечен современными средствами контроля и защиты окружающей среды. В связи с недавним указом президента Владимира Путина в ряде регионов разрабатываются схожие инициативы. Между тем Бийск может стать пилотной и показательной площадкой в Алтайском крае, которая должна доказать эффективность новых подходов в отрасли.

Как пишет издание, у этих планов нашлись противники. Выступивший от лица общественности Сергей Тастан посчитал, что место для объекта (примерно в 1 км от поста ГИБДД на Барнаульском тракте) выбрано неверно, и потому строить его нецелесообразно. Слова спикера передали присутствовавшие на обсуждении. Общественник предложил «окружить» город более мелкими полигонами. Во время выступления он ссылался на то, что такую позицию якобы поддерживает Роспотребнадзор.

В то же время руководитель бийского отдела ведомства Игорь Яковлев напомнил представителю «ЖКХ-Контроля» о том, что итоговое решение будет основано на результатах госэкспертизы.

Государственный инспектор Алтайского края в области охраны окружающей среды Владимир Степанов, к поддержке которого также апеллировал Тастан, и вовсе заявил о попытке навязать ему определенное мнение накануне обсуждений.

В итоге участники обсуждения все же одобрили инициативу компании «Уют плюс», поскольку необходимость создания нового полигона ТКО в Бийске сомнений не вызывает. Теперь проект должен пройти федеральную экологическую и строительную экспертизы. Они должны завершиться в начале 2019 года. Как ожидается, после этого начнется реализация намеченных планов.

Какие технологии могут применить на новом полигоне?

По замыслу новый полигон оснастят системами радиационного контроля, магнитометрами, металлоискателем, оборудованием для сортировки полезных фракций и т. п. В итоге на карты полигона, которые планируется изолировать от окружающей среды и грунта специальными самозалечивающимися мембранами, будут попадать только органические отходы. Они естественным образом разлагаются за непродолжительное время.

Разработчики взяли на вооружение заложенные в указе президента РФ принципы, регламентирующие новые подходы в сфере обращения с ТКО. Одной из главных особенностей полигона станет как раз минимизация влияния на окружающую среду. Специалисты провели масштабные изыскания в сферах экологии, гидрологии, изучили подземные водные течения и на основе этих данных принимали решения об оснащении объекта. Так, стоки никак не будут контактировать с грунтом. С помощью дренажной системы их перенаправят в колодцы, оснащенные системой очистки. Согласно проекту, новый полигон должен прослужить как минимум 20 лет, но при соблюдении всех технологий этот срок может существенно увеличиться. На первый этап реализации проекта планируется направить около 164 млн рублей.

Напомним, «Уют плюс» сейчас пытается оспорить в суде итоги конкурса по определению регоператора. Если подтвердятся озвученные компанией обвинения в подлоге документов, выигравшее этот конкурс ООО «Спецобслуживание-Центральное» может лишиться контракта более чем на 1 млрд рублей.