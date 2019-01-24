Комиссия не смогла назвать «травлей» конфликт школьников в барнаульском лицее

Новости 24.11.2018 1:00 39

В течение недели в барнаульском лицее №101 работала выездная комиссия, которая разбиралась в инциденте со школьником, пострадавшим от агрессии других лицеистов. Специалисты не увидели достаточных оснований для признания факта «травли».

Об итогах работы комиссии, которую создал комитет по образованию Барнаула, рассказала председатель комитета по образованию Барнаула Наталья Полосина. В комиссию вошли представители министерства образования Алтайского края, инспекторы отдела по делам несовершеннолетних ОВД, представители комитета по образованию и уполномоченная по правам ребенка Ольга Казанцева. Свою работу комиссию завершила вчера, 22 ноября.

Повод услышать ребёнка

«В течение недели мы занимаемся инцидентом, который произошел в барнаульском лицее №101. Официальных обращений от законного представителя учащегося восьмого класса не поступало, но сообщение мамы мальчика в интернете было поводом, чтобы начать рассмотрение данного вопроса в рамках работы серьёзной комиссии. Члены комиссии изучили нормативные документы в лицее, план воспитательной работы в школе и в классах, а также посмотрели работу психологов и проанализировали обращения родителей. Подразделение по делам несовершеннолетних опросило пострадавшего подростка и детей, который проявляли в отношении него некую агрессию, а также учителей и родителей лицеистов. Комиссия завершила свою работу и уже готовит справку», - рассказала Наталья Полосина.

Подмена понятий

В лицее, по ее словам, работают два психолога: в первую и вторую смену. Но чтобы ребенок поговорил со специалистом, необходимо разрешение родителей, которые, в свою очередь, путают понятие «психолог» и «психотерапевт». А ведь психолог, как говорит эксперт, пообщается с ребенком, поможет советом или просто выслушает. Такую поддержку, к сожалению, может оказать не каждый родитель. В последнее время наблюдается тенденция, когда дети, попав в конфликтную ситуацию, обращаются за помощью не к родителям, а к друзьям или другим взрослым, либо самостоятельно пытаются решить проблему, заметила Полосина.

При работе в лицее комиссия не обнаружила серьезных нарушений. В справке будут содержаться все замечания и рекомендации по исправлению ситуации. Например, образовательному учреждению будет рекомендовано проводить опросы о взаимоотношениях внутри класса и внутри школы. Это поможет избежать повторения подобных ситуаций.

«Берем обязательство провести психологические тесты – школьников, учителей, родителей. Все тесты будут проанализированы специалистами, которые разработают для каждого образовательного учреждения города свои рекомендации. Выполнение этих рекомендаций будет на контроле у комитета по образованию», - пояснила председатель.

Стол переговоров

Ранее мама пострадавшего мальчика сообщила, что её ребенка умышленно травмировали учащиеся шестого класса. Но, согласно записям камер видеонаблюдения, кусок льда прилетел в глаз ребенку во время игры в снежки.

«Это была целая группа ребят, они вышли за территорию школы и кидались снежками друг в друга. Кто-то убегал за дерево, кто-то в другое место, но снежками кидались во всех ребят», - пояснила председатель Наталья Полосина.

При разговоре с комиссией пострадавший подросток отметил, что физической боли, кроме последнего случая, он не испытывал, но психологическое давление – зачастую. Однако вывод, что это была именно травля, комиссия пока сделать не может.

Шестиклассники признались, что задевали 14-летнего лицеиста. Они и их родители готовы сесть за стол переговоров. Накануне комиссия провела личный приём в лицее №101, где родители учеников высказались по поводу конфликта. Мама пострадавшего ребенка была оповещена, но на приём не пришла по неизвестным причинам. Родители шестиклассников отметили, что дети раскаиваются, но когда именно разговор обеих сторон конфликта состоится, – неизвестно.

Председатель комитета по образованию отметила, что руководству лицея грозит дисциплинарное взыскание. Ранее «Политсибру» сообщал, что алтайские следователи возбудили после конфликта уголовное дело. По предварительным данным следствия, педагоги и руководство школы приняли недостаточно мер для урегулирования конфликта, который продолжается около трёх месяцев.