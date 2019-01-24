На Алтай-Коксе завершились конкурсы профессионального мастерства

Новости 24.11.2018 2:45 39

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) завершились конкурсы профессионального мастерства соревнованиями токарей. Победителем стал Сергей Жданов. Ему вручили диплом, корпоративный значок НЛМК-PRO и денежную премию.

За право называться лучшим токарем боролись сотрудники ремонтного, автотранспортного и электроцеха. После теоретического задания они изготавливали деталь по заданному чертежу.

Сергей Никишин занял второе место, Борис Важенин – третье. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Денису Учанову. Специальным дипломом от профсоюзной организации наградили Алексея Зубкова.

Ежегодно на Алтай-Коксе проходит 10 конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту.

Фоторепортаж о конкурсе смотрите по ссылке.