Глава Барнаула поторопил с ремонтом ДК города

Новости 24.11.2018 1:36 53

Капитальный ремонт в ДК Барнаула начался в середине октября. 23 ноября глава города Сергей Дугин приехал на объект, посмотреть ход работ. Градоначальник поторопил строителей, чтобы новогодние торжества провести в обновленном ДК, сообщает пресс-центр мэрии.

Сергей Дугин поставил задачу ускорить ход работ, но при этом сохранить их качество. Напомним, согласно проекту, будут отремонтированы тамбур главного входа, вестибюль, гардероб, фойе. Предусмотрена замена ограждения балкона, устройство санузлов, буфета на втором этаже на 40 посадочных мест. Проект также предусматривает замену приборов отопления, светильников, венецианскую штукатурку стен, подвесные потолки типа «Армстронг», отделку колонн и пола керамогранитом.

На эти цели из бюджета города выделено 28,6 млн рублей.

«ДК города – это один из основных очагов культуры краевой столицы. Особо ценно, что здесь занимаются творчеством не профессиональные артисты, а жители нашего города, богатого на таланты. Среди участников самодеятельных творческих коллективов много детей. Конечно, из-за капитального ремонта приходится терпеть некоторые неудобства, но по-другому не получится. Ждать осталось немного. Планируем закончить ремонт к новогодним праздникам. Хочется, чтобы атмосфера обновленного Дворца культуры города способствовала раскрытию талантов жителей нашего города», - заявил Дугин.

Кстати, директор Дворца культуры Роман Ильин рассказал, что несмотря на ремонт все занятия проводятся по расписанию.