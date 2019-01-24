С 1 декабря площадь Сахарова в Барнауле перекроют на новогодние праздники

В Барнауле с 1 декабря закроют проезд для автомобилей по пр-кту Социалистическому от ул. Молодежной до ул. Мерзликина. Это связано с тем, что уже на следующей неделе начнут устанавливать главную городскую елку и строить снежный городок на площади Сахарова.
На сайте мэрии уточняется, что проезд планируется открыть к вечеру 17 января, когда все элементы городка демонтируют.
Также с 1 декабря по 14 января перекроют подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул.Чайковского, 21), где будет расположен новогодний городок Центрального района.
В день открытия районных елок 29 декабря с 15:00 до 19:00 запретят проезд по ул.Георгия Исакова от четной до нечетной стороны ул. Островского (пл. Мира), с 17:00 до 18:00 – по четной стороне пр-кта Ленина от ул. Чеглецова до ул. Петра Сухова (рядом с ДК «Трансмаш»).
В это время автобусы будут ходить так:
Троллейбусы №1 будут ходить от остановки «Барнаульский зоопарк» до остановки «пл. Баварина» – по обычному маршруту, в обратную сторону: пр-кт Ленина – ул. Матросова – ул. Юрина – ул. Малахова – ул. Сухэ-Батора – ул.50 лет СССР – ул. Георгиева – остановка «Барнаульский зоопарк».