С 1 декабря площадь Сахарова в Барнауле перекроют на новогодние праздники

Новости 01.12.2018 2:50 58

В Барнауле с 1 декабря закроют проезд для автомобилей по пр-кту Социалистическому от ул. Молодежной до ул. Мерзликина. Это связано с тем, что уже на следующей неделе начнут устанавливать главную городскую елку и строить снежный городок на площади Сахарова.

На сайте мэрии уточняется, что проезд планируется открыть к вечеру 17 января, когда все элементы городка демонтируют.

Также с 1 декабря по 14 января перекроют подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул.Чайковского, 21), где будет расположен новогодний городок Центрального района.

В день открытия районных елок 29 декабря с 15:00 до 19:00 запретят проезд по ул.Георгия Исакова от четной до нечетной стороны ул. Островского (пл. Мира), с 17:00 до 18:00 – по четной стороне пр-кта Ленина от ул. Чеглецова до ул. Петра Сухова (рядом с ДК «Трансмаш»).

В это время автобусы будут ходить так:

по маршруту №6: …ул. Георгия Исакова – четная сторона ул. Островского – ул. Антона Петрова – разворот на пересечении ул. Антона Петрова с ул. Ленинградской – ул. Антона Петрова, далее – по маршруту, в обратном направлении: … ул. Антона Петрова – четная сторона ул. Островского – ул. Георгия Исакова, далее – по маршруту;

по маршруту №24: …ул. Георгия Исакова – четная сторона ул. Островского – ул. Юрина, далее – по маршруту, в обратном направлении: … ул. Юрина – четная сторона ул. Островского – ул. Георгия Исакова, далее – по маршруту;

по маршруту №29: …ул. Георгия Исакова – четная сторона ул. Островского – ул. Юрина – ул. Малахова, далее – по маршруту, в обратном направлении: …ул. Малахова – ул. Юрина – четная сторона ул. Островского – ул. Георгия Исакова, далее – по маршруту;

по маршрутам №1, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 57, 58, 76 в прямом направлении движение будет организовано по ул. Северо-Западной – пр-кту Калинина – пр‑кту Космонавтов, далее – по маршрутам, в обратном направлении по маршрутам.

Троллейбусы №1 будут ходить от остановки «Барнаульский зоопарк» до остановки «пл. Баварина» – по обычному маршруту, в обратную сторону: пр-кт Ленина – ул. Матросова – ул. Юрина – ул. Малахова – ул. Сухэ-Батора – ул.50 лет СССР – ул. Георгиева – остановка «Барнаульский зоопарк».