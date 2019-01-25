Государство и бизнес: губернатор Томенко выступит на «деловом завтраке» Гайдаровского форума

Новости 16.01.2019 0:39 89

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко участвует в открывшемся юбилейном Х Гайдаровском экономическом форуме в Москве. В состав делегации от региона вошли также три министра и один зампредседателя правительства.

Виктор Томенко примет участие в пленарных заседаниях форума. 16 января губернатор выступит на «деловом завтраке» по теме «Государство и бизнес на пути цифровой трансформации агропромышленного комплекса». Помимо главы региона Алтайский край на форуме представляют зампредседателя правительства, министр экономического развития Павел Дитятев, зампредседателя правительства Иван Кибардин, министр цифрового развития Евгений Зрюмов и министр сельского хозяйства Александр Чеботаев.

Сегодня, 15 января, Виктор Томенко примет участие в пленарных заседаниях форума, сказано на сайте правительства Алтайского края. В рамках деловой программы при участии представителей региона будут обсуждаться экономическая ситуация в России и мире, здравоохранение, инновации, применение цифровых технологий, государственное управление, развитие территорий и другие вопросы.

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Вместе с тем на площадках Гайдаровского форума пройдет ряд мероприятий, организуемых Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР), в их числе - деловая встреча глав регионов АИРР с зампредседателя правительства Российской Федерации Виталием Мутко, общее собрание членов АИРР, презентация результатов рейтинга инновационных регионов России и национального доклада «Высокотехнологичный бизнес в регионах России».

Юбилейный X Гайдаровский форум «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды» пройдет в Москве с 15 по 17 января 2019 года. В нем принимают участие члены правительства РФ, главы регионов, российские и зарубежные эксперты, общественно-политические деятели, представители делового сообщества и журналисты.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Форум проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре.