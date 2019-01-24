Сельхозпредприятию в Михайловском районе грозит банкротство из-за огромного долга

Новости 24.11.2018 16:15 52

Градообразующее сельхозпредприятие в Михайловском районе пытается через суд списать долг в пятьдесят миллионов рублей. Если предприятие не справится с погашением долга, ему грозит банкротство.

Нынешний председатель СПК «Ракитовский» Роман Ленчин рассказал «Нашим Новостям», что до такого состояния предприятие довел прежний председатель.

«Какие-то деньги председатель выводил наличным путем с кассы, на 2,5 миллиона были договора, где люди даже не знали о них… 800 гектаров отдали за 100 рублей в год субаренды. То есть, это немножко даже смешно», - рассказал Роман Ленчин.

По словам председателя, возглавившего предприятие весной текущего года, технику сдавали в аренду за бесценок – по пять тысяч рублей в месяц. Экс-руководитель, по его мнению, выплачивал работникам часть от зарплаты, но в правоохранительных органах на запрос не ответили.

Адвокат Илья Колесников пояснил, что кредиторская задолженность СПК была искусственно увеличена. Кредиторы обратились в суд, но согласно имеющейся у руководства «Ракитовского» документации, они являются аффилированными лицами. Адвокат отметил, что речь идет о взаимоотношениях бывшего главы предприятия и владельца КФХ в соседнем районе Дмитрии Горбове, компания которого продавала зерно в СПК Ракитововский. Сейчас Горбов – главный кредитор фермы. Но он отрицает своё отношение к ситуации на предприятии.

«Хотели как инвесторы прийти туда, и чтоб люди работали… Это долги Сбербанка, который их хотел банкротить, а мы хотели сохранить хозяйство, заготовили сено, все сделали, платим зарплату, платим за эту землю. Сбербанку они должны 35 миллионов и Россельхозбанку они должны деньги», - прокомментировал кредитор СПК Ракитовский Дмитрий Горбов.

Остальные пятнадцать миллионов, по словам Горбова, СПК задолжал налоговикам. Ответственность, считает он, лежит на новом руководителе Романе Ленчине. Он обвиняет его в недосмотре, воровстве, продаже и убое скота. Кредитор сообщил, что закрывать ферму не планировал, а свой долг намерен вернуть.

Стороны конфликта сейчас разбираются в суде. По мнению адвоката действующего руководителя фермы, они пытаются доказать незаконность соглашений о передаче имущества сельхозпредприятия другим компаниям. В этом случае общий долг предприятия сократится.