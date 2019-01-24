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Повреждение водопровода оставило жителей Змеиногорска без воды и отопления

Новости
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Накануне, 22 ноября, в Змеиногорске отключили воду и отопление. Причиной стало повреждение трубы при ремонте водопровода, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Плановые работы проводились на магистральном водопроводе D 400 мм, расположенном на улице Советcкой. Повреждение трубы привело к технологическому сбою в работе нескольких котельных. Без водоснабжения остались более двух тыс. домов, без отопления - 250 домов. Чтобы устранить повреждения, были привлечены специалисты из Шипуновского района.

В настоящий момент трубу уже удалось восстановить. Вчера, 23 ноября, водоснабжение и теплоснабжение было восстановлено в полном объеме. Администрация района организовала подвоз воды населению.

Автор: Анна Перевощикова

#алтайский край #водоснабжение #змеиногорск