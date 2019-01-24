Руководитель Горно-Алтайской электросетевой компании ответил на вопросы местных жителей

Новости 24.11.2018 17:20 37

Вчера, 23 ноября, состоялась «прямая линия» жителей Республики Алтай с директором филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Горно-Алтайские электрические сети» Андреем Меделяновым. Руководитель электросетевой компании ответил на вопросы населения о качестве и надежности электроснабжения.

Возможность напрямую пообщаться с руководством электросетевой компании и оперативно решить неотложные вопросы обслуживаемого населения практикуется в филиале «Горно-Алтайские электрические сети» уже несколько лет. Личное участие директора в проблемах и вопросах жителей региона дает высокую эффективность в их решении и позволяет организовать обратную связь.

На этот раз во время «прямой линии» основная часть обратившихся жителей Республики Алтай интересовалась качеством электроснабжения и характером плановых отключений. Так, руководитель заинтересовался вопросом «скачков» напряжения в многоквартирном доме. Проведена комплексная проверка сетей, принадлежащих филиалу, в том числе замеры уровня напряжения, была инициирована проверка внутридомовых сетей, находящихся под контролем управляющей компании. Проблема решена оперативно.

Кроме того, директор разъяснил потребителям о причинах плановых отключений и принес извинения за временные неудобства, связанные с этим. В регионе проходят масштабные учения, цель которых свести к минимуму аварийные отключения в сети. На сегодня уже проведен колоссальный объем работ и электросетевой комплекс региона показывает хороший результат, во время непогоды не зарегистрировано массовых технологических нарушений ни в одном из районов.

«Сегодня мы выполняем работы с опережением всех установленных графиков, чтобы успеть до морозов. С перевыполнением плана заменено уже более 2 тысяч опор, на 80% выполнены работы по замене провода проблемных сетей. Выполнен самый масштабный блок учений - работы по расчистке просек вдоль линий электропередачи. Мы видим результат, регистрируем все случаи аварийных технологических нарушений. Сейчас уже с уверенностью можно сказать, что электросети республики достойно выдержат не одну зиму», - отметил Андрей Меделянов.

Напомним, графики проведения личных встреч и «прямых линий» размещаются на корпоративной сайте www.mrsk-sib.ru в соответствующем разделе. Также в МРСК Сибири круглосуточно работает единый call-центр. Позвонив по бесплатному номеру 8 800 1000 380, жители Республики Алтай могут озвучить свой вопрос руководству, а затем получить обратную связь.