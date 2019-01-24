Сильный ветер и мокрый снег ожидаются в Алтайском крае

Новости 24.11.2018 17:45 48

Алтайские синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на территории края. Во второй половине дня 24 ноября и сутки 25 ноября ожидаются мокрый снег, дождь и сильный ветер, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Алтайском крае ветер усилится до 22 метров в секунду, местами возможны порывами до 30 метров. Ожидается метель, на дорогах сильный гололёд и снежные заносы. Спасатели напоминают жителям региона о соблюдении мер безопасности в непогоду.

При сильном ветре лучше переждать непогоду в строении. При движении на автомобиле соблюдать скоростной режим и ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой.