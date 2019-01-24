В Алтайском крае юноша уговорил девушку украсть деньги у собственной матери

Новости 24.11.2018 18:20 39

Двое подростков в Алтайском крае признаны виновными в краже денег с банковской карты. Юноша подговорил девушку украсть деньги у её матери, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

Летом текущего года, 17-летний парень узнал от своей 15-летней знакомой, что на счету кредитной банковской карты её матери находятся 100 тысяч рублей. Юноша уговорил девушку тайно похитить часть средств с данной карты и потратить их на личные нужды. Подростки разработали план, согласно которому девушка сфотографировала номер карты, а юноша впоследствии перевел 10 тыс. рублей на счет своего мобильного номера телефона и дважды совершил покупки в одном из интернет-магазинов. Девушка пересылала юноше смс-оповещения, которые поступали на телефон ее матери, а затем удаляла их. В итоге, подростки украли у женщины более 18 тыс. рублей. Как только мама девочки обнаружила списание денег с кредитной карты, она обратилась в правоохранительные органы.

Подростки признались в краже, суд приговорил девушку к одному году лишения свободы условно, а ее парня к двум годам лишения свободы условно.