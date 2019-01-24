Все алтайские ТЭЦ СГК получили паспорта готовности к отопительному периоду

Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Бийская ТЭЦ подтвердили свою готовность к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов. Паспорта готовности станций подписал заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов.
В этом году оценка готовности ТЭЦ проводилась по новой методике. Проверку энергообъектов по заказу Минэнерго РФ проводила Техническая инспекция ЕЭС (Единой энергетической системы). Эксперты выставляли баллы по каждому включенному в перечень пункту. Решение о выдаче паспорта готовности принималось на основании выведенного по специальной формуле индекса готовности к работе в отопительный сезон.
Основными пунктами, по которым оценивали работу станции, стали объем и качество проведенных в межотопительный период ремонтов, запасы топлива и их соответствие нормативам, охрана труда на предприятии и другие.
«Система оценки готовности станций к зиме, которая была использована в этом году, на наш взгляд, является эффективной и объективной. Показатели работы станций оценивались по понятным критериям и алгоритмам, на которые не может повлиять человеческий фактор и субъективная оценка. Хотя проверки, проводимые межведомственными комиссиями в предыдущие три года, наши предприятия также проходили успешно и получали паспорта готовности к отопительному периоду», - говорит директор Алтайского филиала и Барнаульской ТЭЦ-3 СГК Игорь Лузанов.