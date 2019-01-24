Глава Алтайского края встретился с президентом РФ в неформальной обстановке

Новости 24.11.2018 19:43 39

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в расширенном заседании президиума Государственного совета, который состоялся 23 ноября в Ялте. Владимир Путин в неформальной обстановке обсудил с главами регионов задачи по повышению качества жизни людей в территориях, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.



«Расширенное заседание президиума Госсовета проходило в необычном, обновленном формате. Была двухдневная работа рабочих групп, которые были созданы для того, чтобы подготовить предложения по реализации Указа Президента №204. В рабочие группы входили губернаторы, члены Правительства и эксперты. По каждому из 12 национальных приоритетов мы вырабатывали показатели, которые необходимо достигнуть, порядок реализации тех или иных мероприятий, доведения задач, стоящих перед страной, отдельными отраслями и регионами. В настоящее время разработка всех национальных проектов находится в завершающей стадии. На расширенном заседании президиума Госсовета с предложениями и рекомендациями выступали руководители рабочих групп. Эти предложения вошли в перечень поручений, которые подпишет Президент. Все это позволит нам выстроить работу по реализации национальных приоритетов», - отметил Томенко.

На заседание президиума Госсовета приехали 36 из 85 российских губернаторов. Виктор Томенко работал в подгруппе, которая занималась тремя национальными приоритетами, связанными с экономикой: производительностью труда и поддержкой занятости, малым и средним предпринимательством и поддержкой индивидуальной предпринимательской инициативы, международной кооперацией и экспортом.

Также губернатор Алтайского края заявил, что регион будет участвовать как минимум в 52 из 67 федеральных проектов.