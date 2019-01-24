В Алтайском крае женщина 20 лет борется за свой «угол»

Новости 24.11.2018 20:15 40

Следственный комитет по Алтайскому краю заинтересовался сообщением в СМИ о женщине, которая не может получить законное жилье. Своё право на квартиру она доказывает около 20-лет, сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина является бывшей воспитанницей школы-интерната одного из районов Алтайского края. Как пишет СК, женщина и ее сын ограничены в социальных правах.

Следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.