В Алтайском крае женщина 20 лет борется за свой «угол»

Следственный комитет по Алтайскому краю заинтересовался сообщением в СМИ о женщине, которая не может получить законное жилье. Своё право на квартиру она доказывает около 20-лет, сообщили в пресс-службе ведомства.
Женщина является бывшей воспитанницей школы-интерната одного из районов Алтайского края. Как пишет СК, женщина и ее сын ограничены в социальных правах.
Следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.