Новоалтайск осветят за восемь млн рублей

Новости 24.11.2018 20:59 43

В Новоалтайске за счет субсидии из бюджета Алтайского края модернизируют систему уличного освещения. На улицах города заменят более 800 светильников до конца текущего года, сообщили в пресс-центре правительства региона.

Новые светильники обошлись краевому бюджету в восемь миллионов рублей. Первый заместитель главы администрации Новоалтайска Сергей Лисовский отметил, что в настоящее время все необходимые конкурсные процедуры завершены, определена подрядная организация, которая будет осуществлять работы по замене старых светильников на современные светодиодные. Экономия электроэнергии позволит в дальнейшем развивать систему уличного освещения в городе в целом.

Модернизация уличного освещения продолжится и в следующем году. На эти цели также выделят средства из краевого и городского бюджетов.