Сломанный нос и сотрясение: в Барнауле бывшие супруги не смогли «поделить» ребёнка

Новости 24.11.2018 21:51 41

Бывшие супруги в Барнауле не смогли мирно договориться, с кем должна проживать дочь. Конфликт закончился побоями, сообщил «Московский комсомолец на Алтае».

В редакцию «МК на Алтае» обратился житель Барнаула. Он рассказал, что бывшая жена насильно увезла от него десятилетнюю дочь. Женщина вывела ребенка из дома буквально в домашних тапочках, футболке и плавках.

После развода ребёнок проживал с матерью в Новоалтайске. Но приехав однажды к отцу, девочка не захотела возвращаться домой к маме.

«Она попросила остаться жить у меня. Сказала, что здесь у нее друзья, школа, в которой она раньше училась. А еще, добавила, что боится маминого сожителя, который часто бывает несдержанным и грубым. Конечно, я не мог отказать», - сообщил мужчина.

Отец не запрещал видеться ребенку с матерью.

«Как-то бывшая жена позвонила, сказала, что хочет повидать дочь. Но ребенок на тот момент болел, была высокая температура. Я предложил: приезжай, общайтесь у нас. Я даже в комнату заходить не буду. Она приехала и первым делом накинулась с кулаками на мою нынешнюю супругу. Следом за ней вломился ее сожитель. Я попросил его покинуть квартиру, подождать в машине. В ответ он стал меня избивать. Пользуясь заварушкой, бывшая схватила дочь и в чем она лежала больная в постели в том и увезла. Хоть тапочки дала надеть», - вспоминает те события мужчина.

Факт избиения мужчина зафиксировал в травмпункте. Ему диагностировали закрытый перелом носа и сотрясение мозга. По факту нападения в собственной квартире он написал заявление в полицию и прокуратуру. Это не первый случай нападения сожителя женщины на пострадавшего.

Женщина утверждает обратное. Она рассказала, что супруг не давал ей видеться с дочерью, а когда та приехала с намерением ее забрать, вновь столкнулась с сопротивлением.

«Когда я зашла в квартиру его жена преградила мне путь при этом она за поводок держала огромную собаку. (Михаил уверяет, что пес был заперт в ванне). Я ее оттолкнула, началась драка, в результате которой я получила удар в лицо. Да я забрала дочь, а что мне оставалось делать? Вчера был суд по вопросу наложения обеспечительных мер до момента определения места проживания ребенка. На заседании заслушали все стороны, учли мнение Вики. Решение принято в мою пользу. Какие еще могут быть ко мне вопросы?» - пояснила женщина.

Мужчина решил обратиться в суд. Адвокат барнаульца Виталий Толкачев отметил, что беспокоится за ребёнка.

«То, что я увидел на записи видеокамер, установленных на доме, лично у меня вызвало беспокойство за безопасность девочки. Она уже получила серьезную психологическую травму, видя, как сожитель матери избивает отца, а потом мама тащила ее полуголую по улице. На кадре видно, девочка сопротивляется. Это выходит за рамки добровольности и адекватности и явно противоречит интересам ребенка и закону. Однако, эти факты органы опеки не учли, прокуратура и суд тоже», - прокомментировал правозащитник.

Мирно решить вопрос бывшие супруги не готовы.