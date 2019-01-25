Школьник из Красноярска уберег пенсионерку от суицида

Новости 16.01.2019 16:20 87

Ученик специализированного МЧС-класса красноярской школы спас от падения с балкона пожилую женщину, спустившись к ней по веревке с верхнего этажа. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

"Ученик школы N148 Азизбек Суфиев спас пожилую жительницу Красноярска. Во время прогулки 11-классник увидел на балконе шестого этажа женщину, она перелезла через ограждение и сидела на перилах. Прохожие безуспешно пытались уговорить пенсионерку вернуться обратно в квартиру", - говорится в сообщении.

Когда школьник увидел женщину на балконе, он вызвал полицию и МЧС, а сам поднялся в квартиру этажом выше, попросил у хозяев веревку, сделал специальный спасательный узел и спустился к женщине с верхнего балкона. По словам Азиза, на всю спасательную операцию у него ушло не более 5 минут.

"Она не испугалась моего появления, без всяких уговоров согласилась вернуться в свою квартиру. До приезда сотрудников полиции и МЧС мы с ней общались, я пытался успокоить её. Женщина плакала, была сильно расстроена. Выяснилось, что на такой шаг ее толкнули семейные неурядицы", - рассказал школьник.

Азизбек Суфиев является учеником 11-го специализированного МЧС-класса, где на занятиях учат оказывать помощь людям, а также справляться с собственными страхами и эмоциями. Между тем спасенная пенсионерка чувствует себя хорошо и уже помирилась с родственниками.