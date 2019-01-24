По новым правилам за контрабанду дорогих украшений будут садить в тюрьму

Новости 24.11.2018 22:18 46

С 24 ноября вступили в силу новые таможенные правила ввоза драгоценностей. За украшения дороже одного млн рублей без декларации можно будет сесть в тюрьму, сообщила «Комсомольская правда».

Федеральная таможенная служба включила в список «стратегически важных товаров» любые изделия из драгоценных металлов, камней и жемчуга. Например, часы, ремешки, браслеты тоже входят в список. Если на такие изделия не оформлена таможенная декларация — перевозка за границу будет считаться контрабандой.

«С вступлением в силу новых правил за контрабанду указанных товаров общей стоимостью свыше 1 млн руб. предусмотрена уголовная ответственность по статье 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, - рассказали «КП» в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Адвокат по таможенным делам Максим Шеметов пояснил, что, в общем, правила не изменились.

«Дорогие покупки свыше 10 тыс. евро нужно было декларировать и раньше. Причем любые покупки: часы, ювелирку, шубу – не важно. Другой вопрос, что раньше, если вы купили дорогие часы и не заплатили пошлину, вам грозила максимум административная ответственность. Обычно это был штраф. Либо с конфискацией, либо без. Теперь, когда их приравняли к стратегически важным товарам, ответственность будет уголовная», - сказал Шеметов.

Наказывать за контрабанду будут по-разному. Как сообщил первый замначальника Управления таможенных расследований и дознания Вячеслав Козлов, если человек действовал один, то от может лишиться свободы на срок от трёх до семи лет. Кроме этого, предусмотрен штраф до одного млн руб.