Алтайский Центробанк рассказал, как взять микрозаем без риска и ущерба

Новости 24.11.2018 22:50 39

В Алтайском крае зарегистрировано 47 микрокредитных организаций. С начала текущего года региональные МКК выдали 56 тыс. займов населению против 70 тыс. в аналогичном периоде прошлого года. Услуги микрофинансовых организаций в некоторых ситуациях очень удобны, но как взять микрозаем, чтобы в будущем не было проблем, - рассказали «Политсибру» в отделении Центробанка по Алтайскому краю.

Изначально микрофинансовые организации (МФО) создавались как раз для поддержки малого бизнеса, который не всегда может рассчитывать на помощь банков. Но услуги МФО стали популярны и среди населения. Чтобы маленький заем не обернулся большой проблемой, нужно вернуть деньги вовремя.

Сейчас в одной микрофинансовой организации человек не может получить более 10 краткосрочных займов (то есть сроком до 30 дней) в год. Продлить срок действия одного договора можно только шесть раз, и пока человек не погасит свой заем, он не получит следующий.

Банк России предлагает еще больше ограничить рост процентов по займам в МФО и установить ограничительный порог для ежедневной ставки. Окончательное решение примут депутаты Госдумы. Все эти меры в комплексе помогут ограничить рост закредитованности граждан.

Если вы решили получить заем, то правильно выбирайте организацию, чтобы не попасть в руки «черных кредиторов». Их деятельность не регулируется Банком России. В этой ситуации человек может не только попасть в долговую яму, но и столкнуться с незаконным взысканием долгов. С нелегалами ведется серьезная борьба. В 2016 году выявлено 1378 таких компаний, в 2017-м – 1374. За первое полугодие 2018 года Банк России выявил 1890 организаций, осуществлявших нелегальное кредитование («черных кредиторов»). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных «черных кредиторов» увеличилось более чем в два раза.

По закону до подписи вы имеете право ознакомиться с договором дома в течение 5 дней. Если вы подписываете договор, значит, полностью соглашаетесь со всеми его условиями. На первой странице договора обязательно должны быть размещены две квадратные рамки. В одной из них указана полная стоимость займа в годовых процентах, в другой – полная стоимость в деньгах. Это сориентирует вас и позволит понять, сколько вам необходимо будет в итоге заплатить.

С вопросами и жалобами на работу МФО можно обратиться в саму организацию или Банк России. Предметом жалобы может быть, к примеру, ситуация, когда проценты по потребительскому микрозайму, полученному после 1 января 2017 года, превысили основной долг в три раза. Если вы взяли заем у нелегального кредитора и столкнулись с чрезмерным ростом долга или незаконными способами возврата долга, нужно обращаться в правоохранительные органы.