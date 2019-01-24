Рассеянный омич обронил паспорт на месте поджога двери мэрии

Новости 24.11.2018 23:03 43

Полиция возбудила три уголовных дела после поджога входной двери мэрии Омска. Правоохранители недолго искали подозреваемого, так как на месте преступления нашли его паспорт, сообщил ТАСС.

Случай произошел 23 ноября. Парень подбежал к зданию мэрии, облил входную дверь зажигающей жидкостью, поджег и убежал, оборонив паспорт. От огня пострадало лакокрасочное покрытие двери.

Подозреваемого задержали в тот же день, ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков. Полиция возбудила сразу три уголовных дела по факту поджога входной двери мэрии Омска. В отношении молодого омича возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство, «Вандализм, «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».