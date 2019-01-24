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В Туве задержали руководителя управления ФНС по факту хищения 30 млн рублей

Новости
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Руководителя управления ФНС в Туве и ее супруга заключили под стражу. По версии следователей, они похитили 30 млн рублей, сообщил ТАСС.

Ранее в регионе возбудили уголовное дело по статья «Служебный подлог» и «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» в отношении двух сотрудников ФНС. Следствие предполагает, что они похитили имущество компании «Восток» на 30 млн рублей.

Задержанным уже предъявили обвинение на основании собранных доказательств. Судом по ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в следственном комитете региона.

Автор: Анна Перевощикова

#республика тыва