Мегасосулька и ком снега беспокоят барнаульцев

Новости 25.11.2018 0:15 38

Жительница Барнаула сообщила в сообществе «Барнаул 22», что над подъездом многоквартирного дома висит огромная сосулька с комом снега. Женщина волнуется, что лёд при падении может кого-нибудь травмировать.

«Прямо над подъездом дома по адресу: по. Социалистический, 130 висит огромная сосулька и ком снега. А как мы знаем, если в начале пьесы на стене висит ружье, то (к концу пьесы) оно должно выстрелить. Будет очень неприятно если это «ружье» выстрелит кому-нибудь по машине или в голову», - пишет автор поста.

Сообщество посоветовало жителям краевой столицы при обнаружении опасной наледи обратиться в управляющую организацию, обслуживающую дом, либо в администрацию района с просьбой провести проверку, подкрепив информацию фотографиями и пояснительной запиской.