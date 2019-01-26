Метель не оставляет Алтайский край

Новости 25.11.2018 17:00 52

Сильный ветер и снег продолжат идти в Алтайском крае 25 ноября. Действует штормовое предупреждение.

По данным синоптиков Алтайского ЦГМС, на большей части территории края осадки преимущественно в виде снега, в южных районах с мокрым снегом, местами сильные осадки, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица, снежные заносы.

Днем -3°...-8°, местами в западных районах до -13°. Ветер юго-западный, 12-17 метров в секунду с усилением до 18-23 метров, в восточных районах местами порывы 25-30 метров в секунду.

В Барнауле днем -8°...-10°. Ветер юго-западный, 12-17 метров в секунду, порывы до 22 метров.

Из-за непогоды задерживаются несколько рейсов из Москвы: рейс SU-1431 (время 15:50) и SU-1430 (время 14:55). Будьте внимательны!