Барнаульцы назвали размер «зарплаты счастья»

Новости 25.11.2018 18:26 51

Аналитики сервиса SuperJob выяснили размер зарплаты в разных городах страны, с которой работники были бы счастливы. Барнаульцы оказались не слишком притязательны.

Жителям столицы Алтайского края для счастья хватит 139 рублей в месяц, гласят данные исследования. Это почти 13 минимальных размеров оплаты труда в крае.

Больше всего денег для счастья потребовал жители Владивостока - 208 тысяч рублей в месяц. Далее – москвичи (207 рублей в месяц), жители Ростова-на-Дону на третьем месте - 203 тысячи рублей. В конце рейтинга Набережные Челны и Оренбург (116 тысяч рублей).

Соседям-новосибирцам для счастья хватит 167 тысяч рублей в месяц.

Авторы исследования изучили мнение жителей 31 города с населением более 500 тысяч человек.