На Чуйском тракте ограничили движение для грузовиков и автобусов

Новости 25.11.2018 18:32 36

В Алтайском крае на Чуйском тракте 25 ноября с 10:30 ограничено движение, сообщили в ФКУ Упрдор «Алтай».

На федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией, км 213-345 (от Новоалтайска до Бийска) ограничили движение большегрузного транспорта и рейсовых автобусов из-за непогоды.

Напомним, в регионе 25 ноября сложные метеорологические условия: снегопад; метель, ограниченная видимость, при порывах ветра нулевая. Скорость ветра 16 м/с, местами порывы до 25 м/с.