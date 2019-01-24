Первые лица Алтайского края и Барнаула поздравили женщин с Днем матери

Новости 25.11.2018 18:45 37

Сегодня, 25 ноября, в России отмечают День матери. Руководители Алтайского края и Барнаула поздравляют жительниц региона с праздником.

Официальный сайт края передает поздравление губернатора Алтайского Виктор Томенко и председателя Алтайского краевого Заксобрания Александра Романенко. В своем поздравлении руководители обратили внимание на социальную политику края – различные виды поддержки, соцвыплаты. Отмечено, что количество многодетных семей превышает 27,5 тысяч.

«С появлением ребенка в жизнь приходит счастье, а также большой труд и колоссальная ответственность. Именно вы, дорогие мамы, знакомите с окружающим миром маленького человека, направляете его, предостерегаете от опасностей, вдохновляете на первые самостоятельные шаги. Тепло и безусловная любовь материнского сердца согревают сыновей и дочерей и во взрослой жизни. Ваш труд по воспитанию юных граждан, будущих профессионалов своего дела, защитников Отечества, заслуживает глубокого уважения и государственной поддержки. <..> Спасибо вам за неустанный созидательный труд. Пусть растущие дети приносят вам только радость, а взрослые - окружают заботой и вниманием. Желаем вам здоровья, счастья и успехов!».

Сайт города опубликовал поздравление от главы Барнаула Сергея Дугина. Градоначальник подчеркнул, что вопросы материнства и детства находятся в центре внимания всех уровней власти и напомнил о завершении строительства школы в квартале 2008, а также возведении пяти детсадов и двух школ в новых кварталах города.