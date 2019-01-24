Коммунисты намерены вывести на митинг «против поборов» несколько сотен барнаульцев

Новости 16.01.2019 14:45 89

Алтайский крайком КПРФ проведет митинг против социально-экономической политики власти. На протестной акции ждут до 500 человек.

Как рассказала «Политсибру» депутат АКЗС от КПРФ Вероника Лапина, митинг будет направлен против курса федерального правительства. В частности, против разного рода повышений: пенсионного возраста, цен, тарифов, налогов и прочих поборов.

«Одним словом, против того, что бьет по благосостоянию миллионов граждан», - отметила собеседница.

Также митингующие затронут и вопросы местного характера, например, повышение стоимости проезда в Барнауле. По итогам будет подписана резолюция.

Акция согласована с администрацией города. Из партийного руководства на мероприятии будет присутствовать первый секретарь крайкома Мария Прусакова и первый секретарь барнаульского горкома Анатолий Барсуков.

Митинг пройдет 20 января в 11:00 на площади Свободы.