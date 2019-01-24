Алтайский крайком КПРФ проведет митинг против социально-экономической политики власти. На протестной акции ждут до 500 человек.
Как рассказала «Политсибру» депутат АКЗС от КПРФ Вероника Лапина, митинг будет направлен против курса федерального правительства. В частности, против разного рода повышений: пенсионного возраста, цен, тарифов, налогов и прочих поборов.
«Одним словом, против того, что бьет по благосостоянию миллионов граждан», - отметила собеседница.
Также митингующие затронут и вопросы местного характера, например, повышение стоимости проезда в Барнауле. По итогам будет подписана резолюция.
Акция согласована с администрацией города. Из партийного руководства на мероприятии будет присутствовать первый секретарь крайкома Мария Прусакова и первый секретарь барнаульского горкома Анатолий Барсуков.
Митинг пройдет 20 января в 11:00 на площади Свободы.