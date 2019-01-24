«Потолок-убийца в тюрьму не сядет»: жильцы аварийных домов в Барнауле вышли не пикет

Новости 25.11.2018 18:58 44

24 ноября в Барнауле прошел пикет, в котором приняли участие больше двух десятков жителей ветхого и аварийного жилья. Акцию организовало местное отделение ЛДПР.

Активисты партии собрали народ под лозунгами «Сегодня трещина – завтра смерть!», «ЛДПР требует расселения из всех аварийных домов!», «Долой гробы на курьих ножках!», «А на наши похороны коммунальщики скинутся?», «Чиновник! Сколько нам еще жить в страхе?!», «Ветхое жилье – позор Барнаула!», «Потолок-убийца в тюрьму не сядет» и так далее.

В пресс-службе партии отмечают, что к 2018 году на расселение ветхого жилья выделялось 167 878, 8 тысяч рублей (тогда изначальная сумма расходов была увеличена благодаря поправкам фракции ЛДПР в городской Думе), а на следующий год планируется уже 139 017, 6 тысяч рублей. Между тем, сейчас в очереди на расселение - 152 дома.

«В реальности количество действительно опасных для жизни домов гораздо больше, потому что процедура признания дома аварийным – очень сложная, долгая, и для жильцов она часто становится невозможной. И даже эти полторы сотни домов мы не сумеем расселить на выделяемые из городской казны средства. Без вмешательства края и федерального центра нам никогда не решить эту проблему!», – прокомментировал депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Ворсин.

Как рассказала жительница дома по ул. Смирнова, 79 Надежда Ковтун, их дом был признан аварийным и уже имел стяжки, когда в 2015 году в стене образовалась трещина.

«Власть решила сделать еще стяжки. Администрация лично мне клялась и божилась, что в течение двух лет дом все равно пойдет под снос. А теперь нас уверяют, что угроза для жизни ликвидирована. Между тем, дом уже больше чем на метр ушел в землю, и его как будто разрывает на части. Весной и осенью новые стяжки стреляют так, что люди иногда выскакивают на улицу. У нас есть видео, как двигается стена…», - рассказывает Надежда Ковтун.

По итогам пикета ЛДПР подготовит резолюцию, которую направят губернатору Виктору Томенко. Также все материалы отдадут депутату фракции ЛДПР в Госдуме Елене Строковой, курирующей Алтайский край.