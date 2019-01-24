Работника РЖД убило сорванной ветром крышей в Иркутской области

Новости 25.11.2018 19:56 44

Сорванная ветром крыша насмерть задавила работника РЖД в Иркутской области. Это произошло вблизи станции Тайшет, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

Кровля производственного здания не выдержала сильного порыва ветра. Работник получил смертельные травмы. Уже создана комиссия, которая расследует обстоятельства случившегося.

Сообщается, что семье погибшего будет оказана юридическая и материальная помощь в соответствии с законодательством и договором ОАО «РЖД».

Отметим, что в Иркутской области также действует штормовое предупреждение. Там ветер в порывах может подняться до 35 м/с.