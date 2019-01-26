Алтайские энергетики продолжают аварийные работы после ночной метели

Новости 25.11.2018 20:05 54

«Алтайэнерго» работает в особом режиме. Из-за непогоды во многих районах края произошли отключения электроэнергии.

Работает оперативный штаб, организовано взаимодействие с правительством Алтайского края, муниципалитетами, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - Алтайское предприятие МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю, сообщили в пресс-службе «МРСК Сибири».

Энергетики работали всю ночь, ликвидация последствий стихии будет вестись до полного восстановления нормальной схемы работы всех энергообъектов, говорится в сообщении. Там где есть возможность, питание потребителей переводится на резервные линии. Социально-значимые объекты запитываются от резервных источников снабжения электроэнергии.

Отмечается, что мощный циклон в настоящее время проходит широким фронтом по территории нескольких сибирских регионов. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду.

По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.