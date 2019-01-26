За две недели гололеда в травмпункты обратились 570 барнаульцев

Новости 25.11.2018 22:00 46

За две последние недели жертвами гололеда в Барнауле стало 570 человек, сообщили АиФ-Алтай в региональном Минздраве. Из них 90 человек было госпитализировано.

С 16 по 23 ноября в травмпункты обратились 269 человек. Причем большинство из них, 128 человек, пострадали во дворах, 72 человека – в междворовых проездах, 54 – на дорогах, 15 – на пешеходных переходах. Из обратившихся в травмпункты госпитализировали 18 человек. Все они получили травмы во дворах.

В целом по краю с 12 по 23 ноября из-за гололеда пострадали 1036 человек, 610 человек получили травмы на этой неделе. Госпитализация потребовалась 125 пострадавшим, пишет издание.

Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение – сильный ветер и гололед.