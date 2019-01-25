Чуйский тракт в Алтайском крае открыли для движения

Закрытую утром из-за погоды трассу Р-256 «Чуйский тракт» открыли для движения всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Алтай».
Перерыв в движении для большегрузного транспорта и рейсовых автобусов составил 3 часа 15 минут, отметили дорожники. Сложная метеорологическая обстановка на территории Алтайского края сохраняется. Водителям рекомендует воздержаться от поездок.
Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным автомобильным дорогам Алтайского края и Республики Алтай, а также сообщить о нештатной ситуации можно по телефону диспетчерской службы: 8 (3852) 63-14-59.