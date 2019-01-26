Более 150 пассажиров не могут улететь из Барнаула в Москву из-за погоды

Новости 25.11.2018 21:16 53

Пассажиры рейса Барнаул - Москва авиакомпании «Аэрофлот» почти сутки не могут вылететь в столицу из-за плохой видимости, снега и сильного ветра, пишут РИА Новости.

Задерживается рейс SU-1433, он должен был вылететь в субботу в 18.05, но из-за плохой погоды рейс перенесли на воскресенье на 20.15, все пассажиры были размещены в гостинице и обеспечены питанием.

«В настоящий момент они находятся в порту, где с ними работает представитель авиакомпании», — сказал представитель аэропорта.

Также не прилетел в Барнаул и утренний рейс компании «Аэрофлот». Его прибытие ожидается только в 16.00 (12.00 мск), обратно в Москву вылет ожидается в 17.00, данный рейс ожидают еще более 150 человек.

Напомним, вторые сутки в регионе бушует метель. Скорость ветра 16 м/с, местами порывы до 25 м/с.