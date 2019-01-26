Быстрый алтайский полицейский раскрыл кражу денег из холодильника

Новости 25.11.2018 21:26 42

Участковый уполномоченный полиции в Алтайском крае раскрыл кражу раньше, чем поступило заявление, сообщили в пресс-центре ГУ МВД по региону.

Это случилось в Тюменцевском районе в поселке Карповский. Местный 54-летний житель нашел спрятанный у соседа ключ, проник в дом и украл из холодильника 5 тысяч рублей. Мужчина знал, что сосед прячет деньги именно там – хозяин сам показывал тайник.

С деньгами мужчина уехал в соседнее село и пропил «добычу». О краже стало известно участковому уполномоченному полиции, который и задержал подозреваемого.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).