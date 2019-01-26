Барнаульцам предлагают поддержать землячку на «Детском Евровидении»

Новости 25.11.2018 23:31 54

14-летняя Анна Филипчук из Барнаула сегодня, 25 ноября, представит Россию на «Детском Евровидении». Финал международного конкурса пройдет в Беларуси на сцене «Минск-Арены».

За победу в конкурсе будут бороться участники из 20 стран мира. Аня Филипчук исполнит песню «Непобедимы». Поддержать ее можно на официальном сайте «Детского Евровидения». Чтобы отдать свой голос, нужно посмотреть превью конкурсантов и выбрать минимум трех понравившихся участников.

Как напоминает официальный сайт Барнаула, Аня выступала в шоу-театре песни «Каприз» имени Елены Щербаковой, не раз побеждала в музыкальных конкурсах, имеет статус «Маленькая мисс Барнаула-2013». Сейчас она – студентка академии популярной музыки Игоря Крутого. В прошлом году дошла до полуфинала международного конкурса «Детская Новая волна».