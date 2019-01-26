Четыре туриста на снегоходах пропали в Хакасии

Новости 26.11.2018 0:03 53

В Орджоникидзевском районе Хакасии еще 24 ноября пропали четыре туриста. Они катались на снегоходах.

Как сообщает республиканское управление МЧС, о пропаже заявил местный житель, который сдавал туристам жилье.

«На помощь привлечены волонтеры на снегоходах. Использовать авиацию не позволяют сложные погодные условия — сильный ветер. По предварительной информации, двое из пропавших — жители Красноярского края», - говорится в сообщении экстренного ведомства.

Отметим, что ровно неделю назад в той же местности потерялись двое снегоходчиков, жители Красноярского края. Тогда все закончилось хорошо, погода была ясной и мужчины, переночевав в тайге, смогли выйти на обратный маршрут самостоятельно.

В Хакасии, как и во многих регионах Сибири, сейчас действует штормовое предупреждение. Порывы ветра местами достигают 22 м/с.