Барнаульцам напомнили правила пользования бытовым газом

Новости 16.01.2019 15:45 97

Из-за участившихся в городах России трагических случаев взрывов газа комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула решил напомнить горожанам о главных правилах пользования бытовым газом.

По данным комитета жилищно-коммунального хозяйства города, в Барнауле 1088 многоквартирных домов, обеспеченных газоснабжением, в них 62 848 квартир. Жители 40 066 квартир используют природный газ, договоры на техническое обслуживание заключили 98,6% собственников квартир.

Кроме того, почти в 23 тысячах барнаульских квартир подведен сжиженный газ, договоры есть менее чем у 72% собственников.

Мэрия напоминает, газоснабжение - сфера повышенной опасности, а газовое оборудование нуждается в постоянном обслуживании. В соответствии с постановлением правительства РФ собственник (пользователь) помещения несет гражданско-правовую ответственность за ненадлежащее использование и содержание как внутридомового газового оборудования, так и внутриквартирного газового оборудования.

Уклонение от заключения договора о техобслуживании и ремонте газового оборудования влечет наложение административного штрафа (1-2 тысячи рублей, на должностных лиц – 5-20 тысяч рублей, на юридических лиц – 40-100 тысяч рублей). Аналогичные штрафы влечет отказ в допуске представителя специализированной организации к работам по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования.