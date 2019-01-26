За сутки в Алтайском крае ликвидировали 141 нарушение на ЛЭП

Новости 26.11.2018 14:10 51

В Алтайском крае восстановили энергоснабжение после перебоев в метель, сообщили в пресс-службе МРСК Сибири.

Несмотря на сильнейший ветер, мокрый снег и метель, бригады энергетиков в круглосуточном режиме оперативно реагировали на все нештатные ситуации. Так, за сутки было ликвидировано 141 технологическое нарушение на линиях электропередачи 0,4 – 110 киловольт.

В аварийно-восстановительных работах было задействовано 109 бригад - это 324 человека и 124 единицы техники. Для восстановления временного электроснабжения потребителей 20 раз использовались резервные источники электроснабжения.