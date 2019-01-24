Специалисты рассказали студентам АлтГУ о ВИЧ-инфекции

Новости 26.11.2018 14:53 40

22 ноября студенты 1-го курса биологического факультета Алтайского государственного университета (АлтГУ) приняли участие в информационно-просветительском мероприятии по проблеме ВИЧ-инфекции.

Зав. отделом профилактики Алтайского краевого центра СПИД Мария Егорова предоставила информацию о ВИЧ-инфекции с демонстрацией видеофильма «Цепочка незнающих». С целью закрепления информации было проведено интерактивное упражнение «Ситуация. Риск. Советы» с подробнейшим обсуждением путей передачи и о том, как уберечь себя от заражения ВИЧ. Учитывая возраст участников, Мария Андреевна акцентировала их внимание на построение доверительных отношений с противоположным полом и на важности обследования на ВИЧ-инфекцию с целью своевременного выявления этого заболевания и сохранения здоровья.

В завершение встречи студенты получили буклет «Не знаешь, как уберечь себя от СПИДа? Возьми эту брошюру с собой! Опасные и безопасные ситуации».

В мероприятии приняли участие 70 человек.

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел:33-46-99