Бывший главбух организации соцобслуживания на Алтае ответила в суде за хищение

Новости 26.11.2018 15:21 45

В Быстроистокском районном суде приговор вынесли бывшему главному бухгалтеру госучреждения соцобслуживания населения. Ее признали виновной в хищении бюджетных средств.

Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, в 2015-2017 годах женщина начисляла зарплату своему мужу, который был в данном учреждении соцработником, за социальное обслуживание местной жительницы, снятой с учета как нуждающаяся в соцобслуживании еще в 2014 году.

Всего за два года главбух начислила супругу за непроделанную работу более 68 тыс. рублей, которыми она распорядилась по своему личному усмотрению.

Причиненный ущерб возмещен не был, прокурор района предъявил иск о возмещении причиненного ущерба.

В итоге суд запретил женщине занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в госорганах, органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях сроком на 3 года. Также ей необходимо будет полностью возместить нанесенный материальный ущерб.