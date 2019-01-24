В Барнауле неизвестный парень избил школьника битой

Новости 26.11.2018 15:50 39

Жительница Барнаула разыскивает очевидцев избиения подростка. По её словам, в центре города на её сына напали с битой, школьник получил серьезные травмы, пишет «Барнаул 22».

Инцидент произошел вечером 24 ноября на автобусной остановке около ЦУМа. Напавшие на детей предположили, что те бросают снегом в пешеходов.

«Мальчишки дурачились, закинули шапку одного из них (их было четверо) на остановку, нашли палку и пытались достать шапку с остановки. В это время к своей машине, припаркованной у ЦУМа двигалась компания, состоящая из четырех молодых людей и девушки. Им не понравились действия подростков. Они начали нецензурно их «строить», после чего мой сын подошел к ним объяснить суть произошедшего. Но один из компании подошел к машине, взял из дверцы автомобиля бейсбольную биту и трижды ударил моего ребенка по голове. После вся компания села в авто и укатила в неизвестном направлении»,- пишет мама пострадавшего мальчика.

После избиения подростка подняли его знакомые и обратились к наряду ДПС, который дежурил чуть ниже по проспекте Ленина. Правоохранители пытались найти машину нападавших, но безуспешно.

Позже, по словам женщины, у пострадавшего школьника диагностировали сотрясение и ушиб мозга и пр. Его госпитализировали в нейрохирургию.